PiKeMan juhlanäyttely tuli Pielavedelle

Pielavedellä, Keiteleellä ja Maaningalla toimivan Taideyhdistys PiKeMan 40-vuotisjuhlanäyttely Vuosivirtaa on avattu Pielaveden kirjastossa, jossa se on avoinna 30. heinäkuuta saakka. Yhdistyksen sihteeri, eläkkeellä oleva kuvaamataidon opettaja Liisa Palosaari valitsi 40 työtä 22:lta taiteen harrastajalta. Esillä on klassista taidekoulun piirtämistä, vesiväri-, akryyli- ja lasimaalauksia sekä hieman myös kuvanveistoa.

Tunnetut taiteilijat tunnetaan omasta käsialastaan – tavasta kuvata asioita.

– Harrastajatkin sen pikkuhiljaa löytävät. Alussa kokeillaan hyvinkin monenlaisia tekniikkoja, Palosaari totesi näyttelyn avajaisissa.