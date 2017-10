Moikka pitkästä aikaa.

On siellä varmaan ajateltu, että nyt sillä on se eläkeläishoppu. Ei ole ehtinyt antaa kuulua itsestään.

No nyt kuuluu. Onpa ilimoja pielly ja satanu harvasepäivä.

Ulkomaillakin tuli käytyä ja sieltä löytyi uusi rakas. Syntynyt kanssani samana päivänä, kesäkuun 25:s. Minua 37 vuotta nuorempi. On tosi hyvännäköinen ja reipasotteinen. Kumpuilevat pinnanmuodot, rehevät laaksot ja se lämpö!

Uuden tykästykseni nimi on Slovenia. Käytiin ampujaporukalla siellä ”ryöstöretkellä” elokuun alussa. Tuomisina oli kultaa, hopeaa ja pronssia, 36 kappaletta yhteensä.

Tuli syrjäsilmällä tarkkailtua nuorta tasavaltaa ja vilkaistua sen historiaa. Maa demokratisoitui kommunistivallan pihdeistä ja julistautui itsenäiseksi yhtäaikaa Kroatian kanssa vuonna 1991. Toisin kuin toisaalla Balkanilla, Sloveniassa käytiin vain 10 päivää kestänyt sota Jugoslavian serbijohtoista armeijaa vastaan. Maata ei ammuttu seulaksi eikä ihmisten sydämiä särjetty järjettömällä väkivallalla.

Tänään slovenialaiset ovat toimelias kansa. Talous kehittyy, infrastruktuuri toimii ja väki on koulutettua. Luonnonvaroja kaivetaan maan alta. Maan päällä vallitsee matkailulle otolliset olosuhtet. Alpit ja 45 kilometriä Adrianmeren rantaa takaavat matkailijoille vaihtoehtojen ääripäät.

Sloveenit on urheiluhullua porukkaa. Voittivat koripalloilun euroopanmestaruudenkin – mahtoi olla torilla tunnelmaa. Maalla on ollut edustuksia jalkapallon, lentopallon, käsipallon ja jääkiekon arvoturnauksissa. Slovenian menestyneiden mäkihyppääjien lista on suomalaisittain masentavan pitkä.

Näyttäisi siltä, että nuorella Slovenian tasavallalla on näyttöhaluja ja se tarvitse kohottavia esikuvia. Niinpä se oli Suomellakin 20-,30- ja 40-luvuilla, jolloin maamme komeili kirkkaasti kymppisakissa kesäolympialaisten parhaiden maiden joukossa.

Meinasinpa unohtaa! Se kotijärven joutsenten uusioperhe on jollakin tapaa olemassa. Siitä joskus tuonnempana.

Timo-Heikki