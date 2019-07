Rantojen jätevesijärjestelmät saatava kuntoon lokakuun loppuun

Arto ja Helena Lindberg ovat pari viikkoa sitten saaneet uuden jätevesisysteemin kesämökilleen Pielaveden rannalle. Valinta oli biologis-kemiallinen puhdistussysteemi.

– Naapurimökillä on tästä käyttökokemusta, jonka perusteella valinta tehtiin. Lisäksi mökkimme on niin lähellä rantaa, että imeytyskenttää ei olisi pystynyt rakentamaan, Helena Lindberg sanoo.

– Saatiin uusi järjestelmä avaimet käteen -periaatteella. Omalta osaltamme haluamme pitää järven puhtaana, Arto Lindberg toteaa.

Aiemmin kemiallisen puhdistamon paikalla oli kolme betonikaivoa, joiden läpi jätevedet menivät. Nyt talon nurkalla on maahan upotettu kemiallinen puhdistamo, joka laskee puhdistetun veden kaksi kertaa vuorokaudessa poistoputkea myöten maahan.

Puhdistamon läpi kulkevat kaikki jätevedet, joita esimerkiksi sisävessan, pyykinpesukoneen ja astianpesukoneen käyttö synnyttää.

Kemiallisen puhdistamon huoltoon kuuluu vuosittain vaihdettava 30 litran puhdistusainekanisteri, joka laskee keräysastiaan menevään jäteveteen kemikaalia tasaisesti. Jäteveden mikrobit hajottavat orgaanisen aineksen keräysastiassa, kemikaalin avulla fosforipitoinen saos jää astian pohjalle ja puhdas vesi ohjautuu ulos.

Lindbergien mielestä systeemi vaikuttaa vaivattomalta. Saosastiaakin tarvitsee tyhjentää vain kerran vuodessa. Kohteesta riippuen muita mahdollisuuksia ranta-asukkaille ovat umpisäiliö, sakokaivot ja suodatuskenttä.

Pielaveden kunnan rakennusmestarin Pentti Tikan mukaan lupia uusille jätevesijärjestelmille haetaan kaiken aikaa, mutta silti on vielä paljon rantatontteja, joilla jätevesiasiat eivät ole kunnossa.

Tällä viikolla lähtevät ensimmäiset kiinteistön jätevesijärjestelmää koskevat tiedotteet ranta-alueen asukkaille. Ranta-alueelle sijoittuvat kiinteistöt, joissa etäisyys jätevettä tuottavan rakennukseen on enintään 100 metriä.

– Kirje lähetetään kaikille niille, joilla on saunamökki, vapaa-ajanasunto tai vakinainen asunto ranta-alueella Pielavedellä. Suomen ympäristökeskukselta saadun aineiston perusteella tiedote menee reilulle 2000 kiinteistölle, ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen kertoo.

– Kirjeitä lähetetään pienissä erissä viikoittain, jotta mahdolliset yhteydenotot saadaan hallitusti hoidettua. Osalla kirjeen saajista jätevesiasiat ovat kunnossa, mutta näitä emme ole pystyneet valikoimaan pois lähetyslistalta.

Tiedotteessa pyydetään selvitystä nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja kerrotaan järjestelmän uusimiseen liittyvistä toimenpiteistä.

– Kunnan sivuilta löytyvässä jätevesiselvityslomakkeessa kysytään, millainen jätevesijärjestelmä on ja mikä on vedenkulutus. Sen perusteella arvioidaan, tarvitaanko toimenpiteitä, Hujanen sanoo.

Järjestelmää ei tarvitse uusia, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä. Vähäisiäkään jätevesiä ei kuitenkaan saa johtaa suoraan vesistöön.

– Jätevesijärjestelmään ehtii vielä hyvin tehdä tarvittavat muutokset ennen määräajan päättymistä, Hujanen uskoo.

Jätevesijärjestelmä on tarvittaessa korjattava 31.10.2019 mennessä. Maksullista poikkeusta voi hakea sen jälkeen kunnan sivuilta löytyvällä lomakkeella.