Rasvakanaa ja joulukakkua

Joulukuu on koittanut ja lähtölaskenta jouluun alkanut. Japanissa joulu on kuitenkin päivä siinä missä muutkin, sillä Japani ei ole kristitty maa. Tästä syystä muun muassa yliopiston luennot järjestetään täysin normaalisti niin jouluaattona kuin -päivänä. Vaikka joulu ei kuulukaan Japanin perinteisiin juhlapäiviin, ihmiset juhlivat sitä nykyään muiden juhlapyhien rinnalla, tietysti japanilaisella ”twistillä”.

Kaksi perinnettä, jotka suomalaisittain tuntuvat hämmentäviltä mutta ovat kiinteä osa japanilaista joulua, ovat KFC ja joulukakku. KFC, eli Kentucky Fried Chicken on amerikkalainen pikaruokaketju, joka on erikoistunut erinäisiin friteerattua kanaa sisältäviin pikaruokiin. Mutta miten tämä liittyy jouluun tai Japaniin?

Kaikki lähtee liikkeelle Amerikasta. Toisin kuin Suomessa, Amerikassa joulukalkkuna on osa jouluperinteitä. Ajatus kalkkunan syömisestä jouluna levisi sittemmin Amerikasta Japaniin. Kalkkunoiden kasvatus Japanissa on kuitenkin hyvin marginaalista, minkä vuoksi japanilaisten täytyi keksiä vaihtoehtoinen tapa syödä ”kalkkunaa” jouluna.

KFC on tunnettu kanatuotteistaan, mutta japanilaisten silmissä kanan ja kalkkunan välinen ero on pelkkä muotoseikka. Koska KFC on halpa ja helppo tapa nauttia ”joulukalkkunaa”, japanilaiset ovat ottaneet KFC:n omakseen, ja niinpä japanilaisiin jouluperinteisiin nykyään kuuluu joulupäivän perhelounas KFC:ssä. Japanin KFC tarjoaa jouluisia, punavalkoisiin kääreisiin pakattuja ”Kentuckyn jouluateria -paketteja”, ja tilastojen mukaan KFC:n myynti on joulukuussa noin kymmenkertainen keskimäärään verrattuna.

Joulukakusta suurimmalle osalle tullee mieleen mausteinen, rusinoita sisältävä kuivakakku, mutta asia ei suinkaan ole tämä Japanissa. Japanissa joulukakku tarkoittaa kermavaahdolla päällystettyä mansikkakakkua, joka on hyvin samantapainen kuin suomalaisen syntymäpäiväkakku.

Kakun historia juontaa juurensa toisen maailmansodan loppuun, jolloin Japanissa oli suuri pula kakun olennaisista ainesosista, kuten sokerista ja voista. Ainoastaan Japanin eliitillä oli varaa valmistaa kakkua joulupyhiksi, ja kakku nähtiin vaurauden symbolina sodan runtelemassa Japanissa. Kansalaisten vaurastuessa yhä useampi pystyi leipomaan (ja ostamaan) kakkua, minkä seurauksena joulukakusta tuli osa japanilaista joulukulttuuria.

Loppukevennykseksi mainittakoon, että allekirjoittanut on toista vuotta peräkkäin osa-aikatöissä Joulupukkina Sapporon joulumarkkinoilla. Vaikkakin suurin osa ihmisistä haluaa ainoastaan saada valokuvan pukin kanssa, saan itse suurta iloa voidessani toivottaa hyvää joulua sadoille ihmisille päivittäin. Ei ole hymyilevän lapsen voittanutta, joka sanoo odottavansa pukkia jouluksi käymään. Hyvää joulua kaikille koto-Suomeen, toivottaa Jari-pukki.