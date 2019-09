Remontti alkoi – Puistotiellä noudatettava varovaisuutta

Tietyöt Pielaveden keskustan halkaisevalla Puistotiellä alkoivat torstaina. Noin puolentoista kilometrin työmaa ulottuu liikuntahallilta Oikopolulle. Ensin jyrsittiin päällimmäinen päällystekerros pois, tämä ja ensi viikko poistetaan ja uusitaan hidastetöyssyjä, ja sen jälkeen tie saa uuden päällysteen.

Hidastetöyssyt vähenevät yli kymmenestä viiteen, ja uudet töyssyt tehdään aiempia kymmenen senttiä pidemmiksi ja sentin matalammiksi.

– Varsinkaan raskas liikenne ei ole tykännyt töyssyistä. Jospa reitti tulee vähän sujuvammaksi, kunnaninsinööri Juha Vainikainen sanoo.

Noin 300 000 euroa maksava asfaltointi ulottuu myös Teollisuustielle ja Papinkalliontielle sekä Honkamäentien ja Oikopolun alkupäihin.

Urakasta vastaavan YIT:n aluepäällikkö Seppo Meriläinen kehottaa tiellä liikkuvia suureen varovaisuuteen. Ennen päällystystä tiessä on korkeita kynnyksiä, ja kiveykset voivat särkeä autoja.

– Koululaisia ajatellen asfaltointiviikko on kaikkein vaarallisin. Liikenteessä on isoja kuorma-autoja ja jyrä, eivätkä lapset välttämättä näy ohjaamoon.

Kunta suunnitteli myös viheralueiden uusimista, mutta tarjouskilpailu ei tuottanut toivottua tulosta. Kunta on kuitenkin merkannut metsänhoitoyhdistyksen kanssa huonokuntoiset ja katuvalojen edessä olevat muutamat koivut, jotka kaadetaan.