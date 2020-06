Retronäyttely tuo 60- ja 70-luvun kotiseutumuseolle

Pielaveden kotiseutumuseossa on tänä kesänä esillä Retronäyttely, jonka on kokoelmistaan koostanut keiteleläinen retroharrastaja Jaana Paananen.

Näyttelyn esineistö on pääosin peräisin Paanasen omasta kokoelmasta, mutta joitakin tekstiilejä ja esineitä on lainattu myös keräilijäystäviltä.

– Näyttelyssä on esillä 60- ja 70-lukujen esineistöä, astioita, huonekaluja ja tekstiilejä. Olen itse mieltynyt kukkakuoseihin ja väreihin, ja keskittynyt keräilyssäni runsauteen, Paananen kertoo.

Värien ja kuosien runsaus onkin kotiseutumuseon päärakennuksen tupaan ja eteiseen asetellussa näyttelyssä vahva teema. Runsautta on myös esineistössä, mistä kertonee sekin, että näyttelyä laitettiin monen ihmisen voimin useamman päivän ajan. Näyttelystä löytyy erilaisia astioita sekä kotimaasta että ympäri Eurooppaa. Esillä on niin lasi-, emali- ja muoviastioita kuin peltipurkkejakin.

Museotyöntekijä Anni Rönkä on tyytyväinen Retronäyttelyyn.

– Museolla ei ole aiemmin ollut tällaista näyttelyä. Eikä näin runsasta. Kesän pääpaino on ehdottomasti Retronäyttelyssä, Rönkä sanoo.

Retronäyttely on esillä 8.8. saakka. Kotiseutuuseo on avoinna keskiviikosta lauantaihin klo 11-17. Lisää näyttelytunnelmista pääsee lukemaan 1. heinäkuuta ilmestyvästä Pielavesi-Keiteleestä.