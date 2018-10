Ruotsinsuomalaiset vaativat palauttamaan ryöstetyt pääkallot Suomeen – myös Pielaveden haudoilla käytiin 1873

Ruotsalaiset rotututkijat tekivät vuonna 1873 Suomeen ja muun muassa Pielavedelle tutkimusmatkan, jolla he ryöväsivät neljältä paikkakunnalta – Pälkäneeltä, Rautalammilta, Pielavedeltä ja Enosta – haudoista pääkalloja todistaakseen suomalaisten ei-eurooppalaisuuden. Ruotsin radion suomenkielinen Sisuradio uutisoi tästä vuonna 2015, ja nyt ruotsinsuomalaiset ihmisoikeusaktivistit ovat ryhtyneet vaatimaan vainajien jäännöksien palauttamista Suomeen.

Tällaisia luovutuksia Karoliininen instituutti Solnassa ja Uppsalan yliopisto ovat viime vuosina jo tehneet muun muassa Ranskan Polynesiaan, Uuteen Seelantiin, Australiaan ja Yhdysvaltoihin.

– On pöyristyttävää, että tutkimusaineistoksi on ryövätty ihmisiä rikollisin keinoin. Ruotsi, joka ylpeilee eettisyydellään, ei ole tässä millään tavoin edistänyt asian selvittämistä, ihmettelee puhelimitse noin kuukausi sitten toimeen tarttuneen aktivistiryhmän vetäjä, göteborgilainen sosiologi, akateeminen toimittaja Timo Lyyra.

Hän huomauttaa, että pääkallojen ja muiden jäännösten luovuttaminen alkuperämaahan on vaatinut muiltakin mailta vuosien ponnisteluja. Esimerkiksi Uudesta Seelannista esitettiin ensimmäiset pyynnöt Ruotsiin vuonna 2008, ja vasta vuonna 2017 kolmen ihmisen jäännökset luovutettiin kotimaahansa.

Aktivistit kartoittavat, missä kaikkialla suomalaisten jäännöksiä on. Lyyran mukaan niitä on ainakin Karoliinisessa instituutissa sekä Uppsalan ja Lundin yliopistoissa ja Pohjoismaisessa museossa. Aktivistit ovat jo olleet yhteydessä Uppsalaan ja Karoliiniseen instituuttiin.

– Uppsalasta olemme saaneet vähän paremmin tietoja, Karoliinisesta emme oikeastaan yhtään mitään. Tiedämme varmuudella, että Karoliinisessa instituutissa on kolme vainajaa, joiden nimet ovat yhä tallella. Nämä olisi tavattoman tärkeää saada, jotta voimme jäljittää heidän sukulaisensa, Lyyra sanoo.

Sisuradio kertoi kolme vuotta sitten, että Karoliinisella instituutilla on hallussaan 76 pääkalloa, joissa on merkintä ”finne”, suomalainen. Ne kuuluvat anatomista rotututkimusta tehneiden Anders ja Gustav Retziuksen kokoelmiin. Vuoden 1873 tutkimusmatkaltaan Suomesta he palasivat mukanaan 42 pääkalloa.

Gustav Retzius julkaisi vuonna 1878 kirjan, jossa on kuva enolaisesta Johan ja Susanna Ryhäsen perheestä vuodelta 1873.

– Sen kuvan mukaan tämä perhe kuvaisi perussuomalaista. Tämä kirja oli esillä Pariisin maailmannäyttelyssä 1889, kertoo aktivistiryhmään kuuluva Ruotsin suomalaisen opettajaliiton puheenjohtaja Sirpa Humalisto.

Humaliston sukujuuret, Ryhäset ja Hassiset, ovat Enossa ja hänen miehensä sukua on Pälkäneellä.

Retziukset pyrkivät todistamaan suomalaisten olevan lyhytkalloisia, pitkäkalloisista pohjoisen rodun ja germaanisen rodun väestöstä poiketen.

– Se on täysin rasistinen ja ihmisarvoa loukkaava ideologia ja ajatus. Totesimme toisessa maailmansodassa, mihin se saattaa johtaa, Humalisto puuskahtaa.

Lyyra kertoo, että ruotsalainen rotututkimus oli vasta aluillaan vuonna 1873.

– Se jatkui 1950-luvun lopulle asti valtion sponsoroimana. Ruvettiin rakentamaan myyttiä ruotsalaisesta, germaanisesta ylivertaisuudesta. Siihen tarvittiin kontrasti. Se kontrasti saatiin Suomesta. Suomalaiset olivat alemman tason vähemmän kehittyneitä mongoleja.

Ihmisoikeusaktivistit ovat Lyyran johdolla ottaneet hiljattain yhteyttä muun muassa Suomen kirkkohallitukseen ja Suomen Tukholman-suurlähettilääseen, jotta jäännösten palautus Suomeen etenisi.

– En tiedä asiasta yhtään enempää kuin mitä sähköpostiviestissä on kerrottu, kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palo kertoo.

Hän sanoo välittäneensä saamansa viestin opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM).

– Kun saamme sieltä vastauksen heidän kannastaan, kirkkohallituksessa harkitaan kirkkohallituksen mahdollisia toimia, Palo sanoo.

– Me tutkimme asiaa ja perehdymme, mistä siinä tarkemmin on kyse, hallitusneuvos Joni Hiitola OKM:stä puolestaan lupaa.

Pielaveden kirkkoherra Arto Penttinen sanoo vasta kuulleensa asiasta seurakuntayhtymän Facebook-sivujen kautta.

– Pielaveden nykyinen kirkko valmistui 1878 ja siinä yhteydessä uusi hautausmaa. Kirkkosaaren hautausmaata tämä asia varmaan koskee.

Kirkkosaaren hautausmaa täyttyi nälkävuosien 1866–1868 noin 2 100 vainajan joukkohaudalla.