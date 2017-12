Sampo Volley ja LEKA Volley ovat yhdessä Savo Volley

Savolaiset miesten lentopallon Mestaruusliigassa pelaavat joukkueet Sampo

Volley ja LEKA Volley yhdistävät voimansa. Uusi muodostettava joukkue on

nimeltään Savo Volley.

Savo Volley tulee pelaamaan Mestaruusliigan otteluita ympäri Savoa eri

paikkakunnilla ensi kaudesta lähtien. Seura jatkaa liigassa Pielaveden Sammon

liigalisenssillä.

Uusi seura haluaa kunnioittaa savolaisen lentopallon pitkiä perinteitä ja vahvoja

juuria.

– Olemme yhdessä vahvempia. Molempien seurojen nykytilanne on hyvä,

mutta yhdessä pääsemme kurottamaan yhä korkeammalle. Jokaista peliä

lähdemme voittamaan, mutta menestystäkin tärkeämpää on arvostus.

Tavoitteenamme on olla Suomen arvostetuin seura, toteaa Savo Volleyn

puheenjohtaja Tatu Säisä.

Puheenjohtaja Säisän lisäksi seuran hallituksessa on paljon tuttuja lentopallonimiä:

Antti Siltala, Antero Asikainen, Timo Tenhunen, Kimberly Hoppes, Mauri Roivainen,

Riitta Maininki, Tuomo Rissanen ja Vili Härkönen. Seuran toimitusjohtajana toimii

Timo Perälä, myyntipäällikkönä Petteri Ervasti ja tapahtuma- sekä

markkinointipäällikkönä Raine Siltala.

Savo Volley lähtee tavoittelemaan uusia kokemuksia, kuten paikkaa Mestarien

liigassa. Ensimmäisen kauden budjetti seuralla on 750 000 euroa.

– Vahva organisaatio mahdollistaa hommien tekemisen ns. isosti, mutta ilman

”mopon lähtemistä käsistä”. Asetamme tähtäimiä korkealle, Säisä kertoi

torstain tiedotustilaisuudessa Kuopiossa.

Lentopallon Mestaruusliigan toiminnanjohtaja Jussi Jokinen kertoi liigan ottavan

totta kai uuden seuran lämmöllä mukaan.

– Mestaruusliigan kausi 2017-2018

pelataan sarjajärjestelmän suhteen loppuun päätetyllä tavalla ja päätökset

vapautuvasta yhdestä liigapaikasta tehdään myöhemmin. Vapautuva

liigapaikkahan on ollut LEKA Volleylla vuokralla Keski-Savon Paterilta.

Lentopalloliiton toimitusjohtaja Keijo Säilynoja on todennut, että kahden vahvan seuran voimien yhdistäminen on suuri voimavara uudelle seuralle.

Savo Volleyn lipputuloilla tullaan rahoittamaan savolaisten lentopalloseurojen – ja

junioreiden urheilutoimintaa ohjaamalla puolet niistä seuroille. Mestaruusliigan

runkosarjan otteluissa lipunmyyntioikeus on aina kyseisen paikkakunnan

junioriseuroilla ja isoissa ”areenaotteluissa” kaikilla junioriseuroilla.

Seura ei vielä kommentoi pelaaja- ja valmennustilannetta, mutta toteaa pitävänsä

kiinni kaikista sopimusvelvoitteista Sampo Volley ja LEKA Volleyn suhteen.