Seurantalojen korjauksiin avustuksia

Seurantalojen korjausavustusten haku vuodelle 2019 on alkanut. Hakemus tulee jättää Suomen Kotiseutuliiton sähköiseen hakupalveluun 30.9.2018 mennessä. Avustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Sitä voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihistorialliseen arvoon ja kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen alueella sekä korjaussuunnitelmaan.

Tänä vuonna on haettavana lisäksi seurantalojen kuntoarvioihin tarkoitettu erillisavustus, jota jaetaan vähintään kahden seurantalon omistavan yhteisön muodostamille ryhmille. Hakulomake löytyy Suomen Kotiseutuliiton sivuilta.