Simaa ja kirsikankukkia

Samaan aikaan, kun Suomessa juhlittiin vappua, Japanissa on eletty historiallisia aikoja, sillä 1. toukokuuta todistettiin vanhan aikakauden loppua ja uuden alkua keisari Naruhiton noustua valtaan.

Tämä saattaa olla joillekin tuttua tietoa, mutta kerronpa kuitenkin: Perimätiedon mukaan Japanin keisarisuvun jäsenet ovat itsensä Auringon jumalattaren jälkeläisiä ja saman keisarisuvun uskotaan olleen vallassa aina vuodesta 660 eaa. lähtien. Mutta mikä tekee keisarin vaihtumisesta niin ainutlaatuisen?

Länsimaista poiketen Japanissa käytetään länsimaisen kalenterin ohella myös perinteistä, keisarilliseen aikakauteen perustuvaa ajanlaskua. Esimerkiksi minun syntymävuoteni voidaan Japanissa merkitä joko länsimaisittain 1994 tai perinteisemmin eli ”Heisein 6. vuosi”.

Heisei viittaa edellisen keisarin johtamaan Heisei-aikakauteen, joka alkoi vuonna 1989, joten vuosi 1994 tarkoittaa Heisei-kauden kuudetta hallintovuotta. 1. toukokuuta Reiwa-kauteen siirtymisen jälkeen kaikki lapset, jotka syntyvät 1. toukokuuta jälkeen, saavat syntymävuodekseen Reiwan 1. vuoden.

Aikakauden vaihtumista voisi verrata siihen, kun länsimaissa siirryttiin 2000-luvulle – ihmiset herkistyvät ja heidän puheessaan nousee usein esiin se, kuinka uusi aikakausi merkitsee uutta alkua heille itselleen sekä Japanille valtiona.

Minulle on sattunut hyvä tuuri, sillä keisarin vaihtuminen on suuri historiallinen tapahtuma Japanissa. On etuoikeus saada olla todistamassa jotakin näin suurta.

Keisarin vaihtumisen kunniaksi Japanissa juhlittiin kymmenenpäiväistä ”kultaista viikkoa” (Golden Week) 27.4.–6.5.2019. Yleensä kyseessä on noin viisipäiväinen loma johtuen siitä, että useat Japanin juhlapäivät sattuvat toukokuun vaihteeseen, mutta tänä vuonna Japanin hallitus pidensi loman kymmenenpäiväiseksi uuden keisarin kunniaksi.

Sen lisäksi, että sain nauttia 10 päivästä ilman yliopistoa, sain myös ihailla kirsikankukkien loistoa. Japanin kirsikkapuut kukkivat Hokkaidon saarta lukuun ottamatta huhtikuussa, mutta pohjoisen sijaintinsa takia toukokuu on parasta aikaa ihailla kirsikankukkia Hokkaidolla.

Tärkeä osa japanilaista kulttuuria onkin ”hanami”, eli vapaasti käännettynä kukkien katselu. Japanilaiset kerääntyvät puistoihin grillailemaan ja viettämään aikaan läheistensä kanssa.

Asia paranee entisestään, sillä suomalaisena pystyin viemään hanamin vielä pidemmälle. Vietimme suomalaisvoimin hanamivappua, aina kotitekoisesta simasta lähtien. Minulla oli jopa Oulun yliopiston ajoilta hankitut opiskelijahaalarit päällä. Siellä me suomalaiset istuskelimme, joimme simaa ja ihailimme kirsikankukkia.

Jari Saastamoinen

Kirjoittaja on Keiteleeltä lähtöisin oleva Hokkaidon yliopiston modernin Japanin tutkimuksen opiskelija.