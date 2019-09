Sirpa Tyni lähti viettämään eläkepäiviään

Keiteleen kirjastonjohtaja Sirpa Tyni jäi tänään eläkkeelle. Läksiäisiä vietettiin työporukalla kakkukahvien merkeissä herkistyneissä tunnelmissa.

Sivistysjohtaja Ville Ahonen kuvasi Tyniä taiteilijasieluksi ja tunneihmiseksi siinä missä hän itse on Excel-mies.

– Sirpan satutunteja voitaisiin nyt myydä kalliilla rahalla, kun olisi ymmärretty nauhoittaa niitä, Ahonen vitsailee.

Tyni on aloittanut kirjastovirkailijana ja täydennyskouluttautunut matkan varrella. Vuonna 2007 hän valmistui filosofian maisteriksi ja seuraavana vuonna astui kirjastonjohtajan virkaan.

Hän työskenteli yhdistetyssä Pielaveden ja Keiteleen kirjastonjohtajan virassa Eeva Keräsen jälkeen. Viime vuodet hän on toiminut Keiteleen kirjastonjohtajana, jonka työsarkaa ovat myös kunnan kulttuuripalvelut ja järjestöt.

Tynin toimikaudella Keiteleen ja Pielaveden kirjastot ovat liittyneet Rutakko-kirjastoverkkoon. Hän on myös edistänyt vahvasti omatoimikirjaston syntyä.

Tyni on työskennellyt 44 vuotta samalla työnantajalla ja ollut mukana myös kunnan luottamustoimissa.

Kirjaston väeltä Sirpa Tyni sai läksiäislahjaksi muistojentäyteisen leikekirjan ja munkkitippoja, jotka tehoavat joka vaivaan.