Jos nyt ei ihan Kiinaan, niin johonkin ainakin. Kotini keittiön ikkunan takana avautui pitkä, alaspäin viettävä pelto. Pellon reunan ja pihamaan erotti oja, joka oli kesällä aika olematon, mutta paisui keväällä meidän mielestämme pikku joeksi. Leikkimökkimme sijaitsi ojan lähellä, ja kun se tulvi, meillä oli rantamökki.

Kaikkein hauskinta oli lähteä ns. soutelemaan tuolle joelle. Kaikki meidän tytöt olivat kasvaneet jo sen verran isoiksi, että vauvanvanna oli käynyt tarpeettomaksi. Se oli iso ja syvä, peltinen amme ja sopi erinomaisen hyvin meille veneeksi. Joistain kepeistä tehtiin airot, niillä tökittiin ojan reunoja, jolloin vene kulki eteenpäin. Yksi lapsi kerrallaan mahtui soutelemaan, muut odottivat malttamattomina vuoroaan rannalla.

Joskus sattui pikku haaverikin, kun veneemme keikahti nurin. Todellista vaaraa ei kuitenkaan ollut, koska oja oli sen verran matala. Veneen kippaama lapsi kömpi ylös ojasta ja juoksi sisälle vaihtamaan kuivat vaatteet ylleen ja taas leikki jatkui.

Huhtikuisena iltana valoa ja energiaa riitti pitkään niin veneleikkeihin kuin muihinkin kevään riemuihin. Juuri nyt on se aika, jolloin purot lirisevät iloisesti ja ojat täyttyvät vedestä – melkein tekisi mieleni lähteä meloskelemaan sillä lapsuuden soutuvenheellä Kiinaan.

Kirjoittaja on lähtöisin Pielavedeltä Laukkalasta. Hän on työskennellyt Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Sirpan motto on, että asioilla on taipumus järjestyä.