Talviuinti koukuttaa hyvän olon tunteeseen

Pielaveden uimalalla odoteltiin viime torstaina uusia talviuinnista kiinnostuneita konkareiden opastukseen. Järvivedessä lämpötila oli 4 astetta, ilmassa 1,5.

– Meitä on sellainen kymmenkunta aktiiviuijaa talvisin, miehiä mukana on pari-kolme, Eeva Räsänen ja Anna-Liisa Koslonen kertovat.

Räsänen ja Koslonen ovat Pielaveden talviuimareita siitä aktiivisimmasta päästä. Aamu-uinnilla käydään lähes päivittäin, vain sunnuntait jäävät välistä.

– Joillakin pakkasraja on 15 astetta, minä käyn uimassa olipa pakkaslukemat mitkä tahansa. Jos täällä ei ole muita, mies tulee vahtimaan rannalle, että pysyn pinnalla, Koslonen hymyilee.

Osa uimareista käy iltapäivisin. Monelle riittää muutama kerta viikossa. Joka tapauksessa yleinen mielipide on se, että talviuinti koukuttaa kuin huume. Ken leikkiin lähtee, se siihen myös jää.

Hyvän olon tunne on juuri se, mitä talviuimarit harrastuksestaan hakevat. Toinen on lajin terveysvaikutukset.