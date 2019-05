Keiteleläinen Aino Penttonen on omassa elämässään kokenut, miten vahva on rakkauden voima. Rakkaus syttyi, kun nuori meijeristi tapasi tilallisen Unto Penttosen.

Kolme kuukautta myöhemmin he olivat kihloissa, puoli vuotta siitä pari vihittiin. Miehellä oli neljä lasta, yhteisiä lapsia suuren rakkauden kanssa syntyi kaikkiaan kolme.

50 vuotta kestänyt yhteinen taival puolison kanssa päättyi puoli vuotta sitten, kun Aino Penttonen jäi leskeksi. Rakkaus ei hävinnyt mihinkään. Nyt Aino Penttonen on 16 lapsen mummo ja 13 lapsen isomummo.

– Olen aina ollut lapsirakas. En ole erotellut, kuka on kenenkin lapsi, kaikki ovat aina olleet yhteisiä. Tärkeää on kohdata heistä jokainen yksilönä ja elää tukena kaikissa elämän vaiheissa. Tärkeintä on rakkaus.

Tänä viikonloppuna Aino Penttosta odottaa Helsingin reissu. Sunnuntaina 35 kasvattajana ansioitunutta äitiä saa valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Aino Penttonen on yksi heistä.