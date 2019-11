Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto Keitele Forest -konsernille

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tänään myöntänyt vuoden 2019 kansainvälistymispalkinnot. Vuoden kasvuyrityksenä palkittiin Keitele Forest Oy.

Vuonna 1981 perustettu yritys nostaa puu- ja sahatavaran jalostusarvoa valmistamalla liimapuuta ja aihioita rakennus-, huonekalu-, ikkuna- ja oviteollisuudelle.

Yhtiö on mekaanisen metsäteollisuuden johtava yritys ja yksi suurimmista puutuotteiden valmistajista Suomessa. Yhtiön liikevaihto on tuplaantunut viimeisen viiden vuoden aikana mittavien investointien ansiosta, liikevaihto on noin 270 miljoonaa euroa vuodessa.

Keitele Group on viimeisen kymmenen vuoden aikana investoinut Suomeen yli 200 miljoonaa euroa. Keitele Forest -konserniin kuuluvat emoyhtiö Keitele Forest Oy, sahatavaraa tuottava Keitele Timber Oy, sekä puutuotteita valmistava Keitele Wood Products Oy.

Yhtiö vie puutavaraa ja jatkojalosteita 42 maahan, päämarkkinat ovat Japani, EU-maat ja Pohjois-Afrikka.

Palkintoperusteissa kerrotaan, että Keitele Forest edistää kestävää kasvua ja puunjalostuksen oikeaa suuntaa. Esimerkkeinä kestävistä toimintatavoista on, että lähtökohtaisesti pitkään hiilidioksidia sitovat tuotteet kierrätetään elinkaarensa lopussa. Tuotannot, metsäkuljetus ja valmiiden tuotteiden logistiset ratkaisut optimoidaan, ja tarvitsemansa energian yritys tuottaa sahauksen sivutuotteina syntyvillä uusiutuvilla energialähteillä.

Konserni työllistää yli 500 henkilöä Pohjois-Savossa Keiteleellä, Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä ja Lapissa Kemijärvellä. Yritys ei ole koskaan lomauttanut tai irtisanonut henkilökuntaansa. Omien työntekijöidensä lisäksi yhtiö antaa työtä yli 1000 henkilölle metsänhoidossa, sekä puun korjuun ja kuljetusten alihankkijaverkostossa.

– On suuri kunnia olla ensimmäinen tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon saava puhtaasti mekaanisen metsäteollisuuden yritys. Haluamme omistaa tämän merkittävän tunnustuksen asiakkaillemme ja henkilöstöllemme, jotka ovat kaikki antaneet oman merkittävän panoksensa yhtiön kasvutarinaan. Lisäksi haluamme kiittää metsänomistajia ja yhteistyökumppaneitamme hedelmällisestä yhteistyöstä, Keitele Forest tiedottaa.