Tervatut puusukset ja niissä varpaalliset

Saimme lopultakin kunnon talven! Vähän tiukkaa sen tulo teki Etelä-Karjalassa eikä lunta ole edelleenkään kuin parikymmentä senttiä. Juuri ja juuri latukoneet ovat pystyneet kuitenkin tekemään osan laduista. Iloitsen laduista ja neljästä vuodenajastamme.

Valkoisissa aurinkoisissa maisemissa hiihdellessäni ajatukset palasivat lapsuuden hiihtoretkiin. En ole koskaan ollut kummoinen hiihtäjä. Omena putosi oikein kauas puusta, sillä isäni oli kilpahiihtäjä nuoruudessaan. Minulla luonnon ja näkymien ihailu vie voiton hiihtokilometrien kartuttamisesta. Toisaalta hiihtäminen on monipuolista liikuntaa ja tekee hyvää koko kropalle.

Minulla ja siskoillani oli lapsina tervattavat puusukset ja niissä siteinä varpaalliset. Ei tainnut ensi alkuun olla monojakaan, mutta nuo siteet pysyivät missä tahansa kengissä. Kun sitten aikanaan sain monot, niihin ostettiin ajan tavan mukaan kasvunvaraa. Sitä oli niin paljon, että monot olisivat luultavasti edelleen isot, jos laittaisin ne jalkaani.

Kemin-mummu laittoi meille postipaketissa suksisiteitä. Äiti lienee kirjoittanut hänelle, että kun noilla meidän tytöillä ei ole oikeita siteitä. Niinpä Hilli-mummu oli sahannut kolmet suksensa poikki ja pistänyt rotanloukut pakettiin. Taisimme saada häneltä ruokosauvatkin, ehkä nekin tulivat samassa paketissa. Sauvat olivat paksut ja muhkuraiset ja isosompaiset. Hyvä niillä oli tökkiä menemään.

Kansakouluun hiihdimme Niemisjärven yli, latu oikaisi verrattuna kahden kilometrin maantiematkaan. Papinrouva teki sen ladun, koska hän itsekin meni suksilla kouluun, hän kun oli alakoulun opettaja.

Joskus Laukkalan koululta mentiin vierailulle viiden kilometrin päässä sijaitsevaan Joutsenniemen kouluun viettämään urheilupäivää. Joutsenniemeläiset tulivat vastavuoroisesti seuraavana vuonna meidän koululle kylään. Laskettiin mäkeä ja ulkoiltiin riemukkaasti porukalla. Koulumme ikkunoiden alla aukeni rinne, siinä oli hyvä hiihdellä, laskea alas ja kiivetä ylös.

Siskojen ja serkkujen kanssa ei pidetty hiihtokilpailuja, mutta mäkihyppääjiä leikimme, olimme pikkukankkosia. Mummolassa oli isot mäet Pörsänlampeen viettävillä pelloilla, sinne sai helposti tehtyä hyppyrin.

Oppikoulussa ollessani toin talvisaikaan sukset kerran viikossa kylälle liikuntatuntia varten. Linja-auton tavaratila oli usein tupaten täynnä suksia, siinäpä olikin selkkominen, että kukin löysi omansa.

Kouluajan jälkeen taisin tarvita suksia seuraavan kerran parikymppisenä, kun kuopiolaisessa työpaikassani oli henkilökunnan hiihtokilpailut. Hankin sukset ja oikein hiihtopuvunkin sitä tilaisuutta varten. Hiihtokisan innostamana hiihtelinkin jonkin verran sinä kevättalvena.

Hiihtäminen unohtui pitkäksi aikaa, oli minulla kuitenkin ne puusukset olemassa. Ne matkustivat mukanani Kauhajoelle, jossa olin töissä kaksi lukuvuotta. Siellä oli tapana, että opettajien liikuntapäivänä helmikuussa lähdetään porukalla hiihtämään kylän ulkopuolelle. Niin tehtiin nytkin. Tuoksi päiväksi sattui suojasää. Työkaverit menivät menojaan ladulla, mutta minulle hiihtäminen kävi mahdottomaksi, sillä nuoskalumi tarttui puusuksieni pohjiin kymmensenttiseksi kerrokseksi.

Nykyiset sukset minulla on ollut kymmenkunta vuotta. Hyvin ne vievät minua eteenpäin. Sukset, sauvat ja hiihtoasun malli on vuosien ja vuosikymmenten aikana muuttunut moneen kertaan. Nykyisin ladulla vastaani tulee hiihtäjiä värikkäissä vartalonmyötäisissä puvuissaan. Mieheni 90-vuotias setä Jaakko kertoi, että heillä oli hiihtokilpailuissa solmio kaulassa ja muu pukeutuminen yhtä arvokasta.

Kirjoittaja Sirpa Ruotsalainen-Niskanen on lähtöisin Pielavedeltä Laukkalasta. Hän on työskennellyt Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Sirpan motto on, että asioilla on taipumus järjestyä.