Terveiset kuumankosteasta Hokkaidosta

Japanin kesä on parhaimmillaan. Tai pahimmillaan, riippuen siitä pitääkö helteistä. Itse kuulun jälkimmäiseen ryhmään. Hokkaidon kesä on ollut pakahduttavan lämmin, jopa niin kuuma, että nukkuminen on ollut haastavaa, vaikka tuuletin pauhaisi sängyn vieressä täysillä koko yön. Uskon, että vasta tämän kesän aikana olen kunnolla ymmärtänyt, mitä Taiska tarkoitti laulaessaan ”Kuuman kostean, minä tunsin Mombasan”.

Olen seuraillut kesän ajan kauhulla uutisointia siitä, kuinka lämpöennätykset ovat paukkuneet pitkin Eurooppaa. Myös Japani on saanut osansa kuumuudesta, sillä Hokkaidossa mitattiin ensimmäistä kertaa historiassa 39,5 asteen helle. Ja tämä tapahtui toukokuussa. Tämän kesän helleaallossa ainakin 57 hengen on ilmoitettu kuolleen ja 18 000 henkilöä on joutunut sairaalahoitoon kuumuuden vuoksi. Kaiken keskellä on vaikea olla uskomatta, etteikö ilmastonmuutoksella olisi vaikutusta asiaan. Siltikin kuulun Japanissa vähemmistöön, sillä siinä missä YLE uutisoi lähes päivittäin ilmastoon ja ilmastonmuutokseen liittyen, Japanin yleisradioyhtiö NHK:n uutisissa ilmastonmuutos mainitaan harvoin tai ei juuri koskaan. Tai tarkemmin sanottuna tasan tarkkaan kaksi kertaa – tutkiessani NHK:n arkistoa, löysin vain kaksi artikkelia, jossa ilmastonmuutos olisi ylipäänsä mainittu.

On järkyttävää, että 10 prosenttia kaikesta Japanin muovijätteestä syntyy muovipusseista, joihin ”konbineissa” eli japanilaisissa lähikaupoissa tehdyt ostokset pakataan. Pussit itsessään ovat ilmaisia, ja lämpimät ja kylmät tuotteet pakataan erillisiin pusseihin. Tämän lisäksi erityisesti valmissalaatit pakataan vielä omiin pieniin muovipusseihinsa, joten loppujen lopuksi minulla saattaa olla helposti kolme eri muovipussia yhtä salaattia, yhtä valmiiksi lämmitettyä ruoka-annosta sekä yhtä mehutetraa varten.

Lisättäköön vielä, että monet tuotteet, kuten yksittäiset hedelmät pakataan jo valmiiksi muovipakkauksiin. Japanissa minua hämmentää se, kuinka muovipussien tilalla ei ole olemassa mitään ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, kuten paperikasseja tai biohajoavia pusseja. Kannan mukanani kangaskassia käydessäni kaupoilla, ja myyjien ilmeet ovat näkemisen arvoisia sanoessani ”ei” muovipussille – reppanat ovat tottuneet pakkaamaan ostokset puolestani ja menevät aivan hämilleen, jos asiakas haluaa itse pakata tuotteensa omaan kassiinsa.

Ennustetaan, että mikäli ilmaston lämpeneminen jatkuu samaan malliin, luonnonkatastrofit kuten tsunamit, maanjäristykset ja taifuunit muuttuvat vakavammiksi ja tapahtuvat aiempaa useammin. Toivoisin, että japanilaiset alkaisivat panostaa kestävään kehitykseen. Onneksi valoa näkyy jo, sillä Japanin hallitus pyrkii tekemään konbineiden muovipusseista maksullisia ensi vuoden Tokion kesäolympialaisiin mennessä.