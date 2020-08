Tieasiat ovat pinnalla

Vuonamo-Viinikkala-Tossavanlahti tielle kaivataan kunnostusta.

Viimeviikkoisessa kokouksessaan Keiteleen kunnanhallitus käsitteli kesäkuun alussa aloitetta Vuonamo-Viinikkala-Tossavanlahti paikallistien peruskorjauksesta. Kokouksessaan kunnanhallitus merkitsi aloitteen tietoonsa saatetuksi ja lupasi huomioida aloitteessa mainitut seikat kunnan tieasioiden edunvalvonnassa valtion suuntaan.

Kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen sanoo, että teiden korjaukseen ja kunnossapitoon liittyviä asioita on paljon tehtäväksi niin Keiteleellä kuin koko valtakunnassakin.

– Pyrimme siihen, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa saisimme valtiovallan vauhdittamaan infrahankkeita ja varaamaan riittäviä resurssit teiden kunnossapitoon, Rusanen sanoo.

Rusasen mukaan teiden hyvä kunto on tärkeä Keiteleen ja alueen elinvoimaisuuden näkökulmasta.

– Tiet on arjen peruspalvelua Keiteleellä kuntalaisten, yritysten ja teollisuuden näkökulmasta, Rusanen toteaa.

Teiden kunnosta on tullut kunnanjohtajalle reippaasti yhteydenottoja kuntalaisten ja yrittäjien suunnalta.