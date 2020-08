Torilauantaita ja maalaismarkkinoita luvassa viikonloppuna

Keiteleellä on kesäkuun alusta lähtien järjestetty torilauantaita, joiden vetovastuussa eri yhdistykset ovat vuorollaan olleet. Viimeisimpänä torilauantain vetovastuussa oli Eläkeliitto menneenä lauantaina sekä sitä edeltävänä lauantaina yhteistyössä Kalevalaisten naisten kanssa.

Eläkeliiton jäsenistä torilauantaissa myyntipuuhissa ollut Aulikki Kuikka kertoo, että lauantaisin torilla on riittänyt ihmisiä.

Kauko Jauhiainen ja Pertti Laitinen ovat kesän mittaan ehtineet käydä katsastamassa Keiteleen toritunnelmaa useampaan otteeseen.

– Kohtalaisen hyvä torikesä on ollut ja ihmisiä on ollut liikkeellä jonkun verran. Mutta varmaan korona on sotkenut, arvelee Jauhiainen. Torilla käydessään Jauhiainen ja Laitinen tapaavat istahtaa kahvipöytään, ja joskus mukaan tarttuu toripöydiltä esimerkiksi mansikoita. Huomenna 1. elokuuta torilauantain vetovastuussa on Helluntaiseurakunta kello 9-13.

Pielavedellä markkinameinkiä on tarjolla Vaaraslahdessa Pohjois-Pielavedellä, missä järjestetään perinteiset maalaismarkkinat jo 19. kerran. Pohjois-Pielaveden Kylät ry järjestää markkinat Pohjois-Pielaveden koulun ja kaupan tuvan ympäristössä. Markkinat järjestetään kello 10-14.

– Maalaismarkkinat kuuluu kesän perinteisiin Pohjois-Pielavedellä, joten kaikesta huolimatta tapahtuma päätettiin järjestää, sanoo kylätyöntekijä, Kylä & Kumppanuus -hankkeen Harri-Pekka Luomi Pohjois-Pielaveden Kylät ry:stä.

Teemana tapahtumassa on tänä vuonna ”Poikkeusajan kyläjuhla”.