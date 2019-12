Tunnustusta maaseutuyrittäjälle

M-ryhmä on valinnut Vuoden maaseutuyrittäjät alueensa kunnista. Keiteleeltä palkittiin emolehmätilaa pitävät Heidi ja Juha Jylhäsalmi. He ostivat tilan vuonna 2003 ja ovat määrätietoisesti ja sinnikkäästi kehittäneet ja laajentaneet sitä. Esimerkiksi uusi pihattonavetta valmistui vuonna 2011. Nyt eläimiä on navetassa talvella noin 80 ja kesällä noin 150.

Pielavedeltä palkinnon sai maanviljeljä, koneurakoitsija Ari Nousiainen, joka on toiminut yrittäjänä vuodesta 2003. Hiljattain hän perusti poikansa Paavon kanssa yhteisyritykseksi Metsäpalvelu Nousiaiset Ay:n. Nuorempi poika Pauli liittynee myöhemmin mukaan yritykseen. Laskutuksesta ja kuiteista huolehtii Ari Nousiaisen Seija-vaimo.

Kiuruveden Vuoden maaseutuyrittäjän tunnustuksen saivat Sanna Lång-Lappalainen ja Seppo Lappalainen, jotka ovat tehneet mittavan navettainvestoinnin.

M-ryhmä on Pielaveden, Keiteleen ja Kiuruveden muodostaman maaseudun yhteistoiminta-alueen neuvottelukunta.