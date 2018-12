Uimahalli-aloite tulossa käsittelyyn

Pielaveden kunnan päättäjät saavat todennäköisesti jo vuoden alussa käsiteltäväkseen aloitteen uimahallin rakentamisesta Pielavedelle.

Toive uimahallista on noussut esiin liikuntaraadilta, liikunta- ja vapaa-aikakyselystä, liikuntaryhmistä, vanhusneuvostosta, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaisilta sekä kuntalaisilta.

Aloitteen ovat valmistelleet liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja Tuula Moilanen ja fysioterapeutti Minna Jussila. Aloite tähtää siihen, että uimahalli rakennettaisiin vuonna 2025.

Perusteena on esitetty muun muassa terveyttä edistävät vaikutukset ja se, että uimahalli palvelee kaiken ikäisiä ja -kuntoisia kuntalaisia.

Nykyisellään esimerkiksi koululaisuinteja on järjestetty 1.-6.-luokkalaisille muutaman kerran vuodessa Iisalmen uimahallissa, ja Sydänyhdistys on järjestänyt sinne kerran viikossa uimahalliretken lähinnä eläkeläisille ja työ-ikäisille.

Kelan kuntoutettavat käyvät Siilinjärvellä Fontanellassa.