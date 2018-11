Ulkoiluystävä saa itsekin liikuntaa

Anna Nurmesto on käynyt kaksi kuukautta säännöllisesti ulkoilemassa. Ulkoiluystävä Marketta Kvick hakee hänet kaksi kertaa viikossa tunnin lenkille, välillä saatetaan käydä jossakin tapahtumassakin.

– Tämä on tuonut lihaskuntoa ja mielenvirkistystä, ja ruokahalukin kasvaa. Yksin ei tule lähdettyä, ja muuten olisin aika yksinäinenkin, kun täällä asuvat sisarukset ovat kuolleet ja lapset ja lastenlapset ovat kaukana, Nurmesto kertoo.

Hän on tullut Paimiosta paluumuuttajana Pielavedelle reilut 10 vuotta sitten.

Kotihoidon asiakkaana Nurmesto sai ulkoiluystävän kotihoidon kautta. Omaiset ottivat sinne yhteyttä.

Nurmeston ulkoiluystävä Marketta Kvick on hänkin tyytyväinen.

– Minulle tulee hyvä mieli, kun olen edes jotain pystynyt tekemään yksinäisten ihmisten hyväksi, hän sanoo.

Kvickillä on kolme ulkoilutettavaa, ulkoilupäivät ovat maanantai ja perjantai. Ulkoilutettavat ovat tulleet kotipalvelun listalta ja omaisten kautta.

– Saan itsekin liikuntaa, kun käyn peräkkäin kolmen ihmisen kanssa ulkoilemassa.

Ikäinstituutti koulutti Voimaa Vanhuuteen -kärkihankkeessa ulkoiluystäväkouluttajia, joita kunnassa on nyt kolme, liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja Tuula Moilanen sekä vertaisohjaajat Inka Hyvärinen ja Anneli Partanen.

He kouluttivat ulkoiluystäviä viime syksynä, ystäviä on tällä hetkellä 13.