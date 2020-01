Uuden S-marketin rakentaminen alkaa – avajaiset kesällä

Osuuskauppa PeeÄssä rakentaa uuden S-marketin Pielavedelle. Rakentaminen alkaa jo tammikuussa ja uuden kaupan avajaisia vietetään kesällä. PeeÄssä tiedottaa, että valioima kasvaa nykyisestä noin 2500 uudella tuotteella. Uutena myymälään tulee myös pikakassat. Kaupan palvelujen lisäksi myymälästä löytyvät Veikkaus ja pakettiautomaatti.

Investointi maksaa kokonaisuudessaan 3,3 miljoonaa euroa. S-Market Pielavesi työllistää investoinnin jälkeen noin 12 henkilöä.

Pielaveden kunnanhallituksen maanantain kokouksen listalla on määräalan myynti PeeÄssälle. Uusi liikepaikka on Puistotien varrella vastapäätä Puustellin leipomoa. Nykyisellään tontti on rakentamaton.

Vielä tällä hetkellä S-market toimii Pielavedellä vuokratiloissa.