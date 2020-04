Uusia kannustimia omaehtoiseen liikuntaan

Ulkoiluun riittää reittivaihtoehtoja ja kuntoilijoille on tarjolla uusia treenimahdollisuuksia.

Ulkoiluun on Pielavedellä ja Keiteleellä hyvät mahdollisuudet. Nytkin kun koronaviruksen vuoksi liikuntapaikat on suljettu, aina voi panna tossua toisen eteen ja reittejä riittää niin, ettei turhia kontakteja synny. Peruskunnon ylläpitämiseen löytyy myös uutta tarjontaa.

Pielaveden liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja Tuula Moilanen on kehitellyt paljon uusia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, vaikka liikuntapaikat ovatkin kiinni. Esimerkiksi Rantapolun penkkeihin on laitettu kuvien kera ohjeita lihaskuntoliikkeistä. Reitillä kotiseutumuseolta Pielakodin rinteeseen liikeohjeita on 18. Ohjeita on sekä ikäihmisille että kuntoilijoille. Moilanen on tehnyt myös videoituja kotitreeniohjeita kuntalaisille. Moilaselta voi pyytää sähköpostilla haluamansa treenin kotiharjoittelua varten. Videoituja ja opastettuja lihaskuntotreenejä on saatavilla myös ulkokuntosalille kännykän QR-koodilla. Vaativuustaso niissä vaihtelee helposta haastavaan. Liikuntavälineitä on tässä vaiheessa lainattavissa 20. huhtikuuta saakka ottamalla yhteyttä Moilaseen.

Keiteleellä liikunnanohjaaja Kalle Tenhunen kannustaa myös ihmisiä pitämään huolta kunnostaan omatoimisesti. Hän toteaa, että esimerkiksi latupohjilla saa liikkua jalkaisin ja muitakin ulkoilureittejä Keiteleeltä löytyy. Tenhunen on tehnyt myös ohjeistusta ulkokuntoilulaitteiden käytöstä.

-Hanskat pitää muistaa pitää kädessä ja mielellään harjoitella yksin, hän sanoo ja muistuttaa, että kotiliikuntaankin löytyy paljon keinoja.

-Internet on täynnä erilaisia ohjeita kuntoiluun ja kunnan sosiaalisen median kanavilla on jaettu erilaisia vinkkejä.