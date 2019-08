Uusia opettajia sekä Keiteleelle että Pielavedelle

Uuden lukuvuoden alku tuo sekä Keiteleen että Pielaveden koulujen opetushenkilöstöön uusia kasvoja. Keiteleellä Nilakan yhtenäiskoululla uusia tuttavuuksia on kuusi, Pielaveden kouluilla uusia opettajia on kolme.

Nilakan yhtenäiskoululla uutena tsemppi-ohjaajana aloittaa Ivalosta Keiteleelle ajautunut Hely Kainulainen. Hänen työnsä painottuu yläkoulun puolelle. Keiteleellä jo parin vuoden ajan asunut Rosa Huotari toimii alkavan lukuvuoden koulunkäynninohjaajan sijaisena ja työskentelee erityisesti alakoulun puolella.

Erityisopettajapuolen kasvot uudistuvat kaksin kappalein, kun erityisopettajan virassa aloittaa Raahesta Keiteleelle tullut Sirpa Jaatinen ja erityisopettajan määräaikaista sijaisuutta seuraavan lukuvuoden ajan hoitaa Puumalasta luokanopettajan virasta virkavapaalla oleva Markus Patrikainen. Molemmat erityisopettajat työskentelevät sekä ylä- että alakoulun puolella.

Kotitalous- ja luokanopettajan virassa aloittaa Savonlinnasta Keiteleelle tullut Anna Tiirola.

Työn kuvataiteen ja käsityön kovien materiaalien opettajana sekä luokanopettajana aloittaa Pielavedellä aiemmin opettajana työskennellyt Jouko Moisa.

Jo useamman vuoden ajan Keiteleelle mieluillut Moisa odottaa innolla käynnistyvää lukuvuotta.

– Mielenkiinnolla odotan erityisesti sitä, millaisia synergiaetuja kuviksen ja kässän yhdistelmä tuo, Moisa toteaa.

Uudet kasvot tuovat koululle mukanaan uusia tuulia esimerkiksi erilaisten kerhojen muodossa.

Markus Patrikaisen suunnitelmissa on vuoden mittaan pitää muun muassa bändikerhoa sekä ensiapu- ja hengenpelastuskerhoa. Digitutor Jouko Moisan ajatuksissa on pistää pystyyn keksintöihin, robotiikkaan ja ohjelmointiin liittyviä kerhoja. Anna Tiirola puolestaan suunnittelee aloittavansa kotitalouskerhon ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille.

Uudet lisäykset opetushenkilöstöön odottavat lukuvuoden pääsyä vauhtiin positiivisin mielin. Kiitosta saa se, kuinka uudet lisäykset henkilöstöön on otettu vastaan. Hyvillä mielen uudet kasvot odottavat myös eri-ikäisten oppilaiden kanssa toimimista.

– Aiemmin isommissa kouluissa työskennelleelle tällaisessa yhtenäiskoulussa työskentely tuo perspektiiviä, kun opetettavana on samanaikaisesti monia eri luokkia. Se myös tuo työlle jatkuvuutta, erityisopettaja Sirpa Jaatinen toteaa.

Pielavedellä uutena kuvataiteenopettajana aloittaa Rovaniemellä ja Lappeenrannassa viime vuodet vaikuttanut Matilda Taipale. Uutena musiikinopettajana puolestaan aloittaa vuosi sitten valmistunut Oulusta Pielavedelle suunnannut Miia Jylhä-Lahti.

Kuudennen luokan luokanopettajana äitiysloman sijaistamisen aloittaa keiteleläinen Minna Raatikainen. Siinä missä Jouko Moisa lähti töihin Pielavedeltä Keiteleelle, siirtyi Raatikainen Keiteleeltä Pielavedelle.

Uudet opettajat odottavat alkavaa lukuvuotta innostunein mielin.

– Täällä on heti ollut tekemisen meininki ja huomaa, että meidän osaamiseen luotetaan. Me uudetkin olemme heti päässeet aktiiviseen rooliin, opettajat kiittelevät.

– Työ on samaa mitä olen tehnyt Keiteleelläkin, mutta ympäristö on uusi. Tämä on kiva mahdollisuus päästä oppimaan ja näkemään uutta, Raatikainen sanoo.

Teksti ja kuvat: Tiia Tirkkonen