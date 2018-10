Pielaveden kirjastossa on esillä Tanja Nissisen ensimmäinen näyttely Väki – unen ja kansanperinteen väestä ja voimasta. Näyttely on herättänyt vahvoja tunteita ja sen pystyttäjä on saanut runsaasti palautetta teoskokonaisuudesta. Väki – unen ja kansanperinteen väestä ja voimasta on nähtävillä kirjaston näyttelytilassa 30.10. saakka.