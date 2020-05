Pielaveden kunta on mukana Vetovoimaa vanhustyöhön hankkeessa, jonka tarkoitus on lisätä kiinnostusta alaan. Osaavista tekijöistä on pula. Pielavedellä on tälläkin hetkellä haussa viisi lähihoitajaa tehostettuun palveluasumiseen. Lisäksi tarvitaan keikkatyöntekijöitä. Syksyllä Nilakan kuntien alueella on alkamassa Duuni edellä -hankkeeseen kuuluva Sakkyn lähihoitajakoulutus. Koulutus toteutetaan työvaltaisesti ja lähiopetus järjestetään Pielavedellä. Hakuaika on parhaillaan käynnissä.