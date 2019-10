Varokaa, verot kiristyvät!

On kivaa olla taas Sapporossa, koska täällä on niin lämmintä!

Suomessa käydessäni en voinut ulkoilla ilman takkia, koska oli jo niin kylmää ja koleaa, mutta palattuani Sapporoon olen surutta voinut jättää takkini sisälle. Ehkä hieman ironisestikin kohtaan päivittäin kauhistusta siitä, kuinka voin tarjeta ulkona, sillä yleisen mielipiteen mukaan 10–15 asteen lämpötila on ”hyytävä”.

Toinen asia, joka Japania on puhuttanut viime aikoina, on ollut kulutusveron nousu. Kyseessä on suomalaista arvolisäveroa muistuttava, erinäisiä tuotteita koskeva verotus, joka 1. lokakuuta 2019 saakka oli 8 prosenttia, mutta nousi siitä 10 prosenttiin. Japanissa muutos on herättänyt paljon tunteita puolesta ja vastaan.

Korkeampaa verotusta kannattavien mielestä kulutusveron nousulla voidaan muun muassa paremmin turvata ikääntyvän väestön hoitokustannuksia. Tämän kattamiseen kuluukin paljon rahaa, sillä vuonna 2014 koko Japanin väestöstä 33 prosenttia eli noin 42 miljoonaa japanilaista oli yli 60-vuotiaita, ja määrä kasvaa nopeasti. Toisaalta veronnousu vaikeuttaa jo valmiiksi köyhien ihmisten ja lapsiperheiden oloja.

Suomalaisittain tämä veronnousu ei vaikuta kummoiselta muutokselta, sillä oma yleinen alv:mmehan on huikeat 24 prosenttia, mutta Japanin tapauksessa on parasta ottaa katsaus kulutusveron historiaan. Ensimmäinen kulutusvero astui voimaan juuri ennen lamaan johtaneen kuplatalouden puhkeamista vuonna 1989, jolloin se oli 3 prosenttia. Tätä ennen tuotteilla ei ollut verotusta. Veroa on sittemmin nostettu 5 prosenttiin vuonna 1997 ja 8:aan vuonna 2014.

Jokainen muutos on saanut vahvaa vastustusta osakseen. Toisaalta samoin käy Suomessakin, kun rahasta on kyse. Ottaen huomioon, kuinka lyhyt historia kulutusverolla on, on helppo ymmärtää, miksi japanilaiset ovat ärtyneitä.

Ei tämä muutos onneksi omaa kukkaroani tyhjennä. Kerroin tässä aiemmin japanilaiselle tutulleni aikovani ostaa uudet silmälasit, sillä näköni oli huonontunut. Hän suorastaan järkyttyi ja vaati minua menemään optikolle ennen lokakuuta, jotten joutuisi maksamaan ”massiivisia veroja”.

Tähän väliin on mainittava, että on harvoja asioita, jotka olisivat halvempia Japanissa kuin Suomessa, mutta silmälasit ovat yksi niistä. Maksoin uusista laseistani veroineen 8 800 jeniä, eli noin 80 euroa, ja sainpa vielä näöntarkastuksenkin kaupan päälle.

Suosittelen kaikille teille silmälaseja käyttäville kanssasuomalaisille, että tulette hankkimaan seuraavat lasinne täältä. Veronnousun vuoksi jouduin maksamaan 160 jeniä enemmän, eli noin 1,36 euroa ekstraa, mutta eiköhän siitäkin selvitä.