Vauvaperheissä eivät varpaat palele – Rannankylän martat teki sukkalahjoituksen

Marttaliitolla on meneillään kampanja, jossa neulotaan sukkia tänä vuonna ensimmäisen lapsensa saaville äideille. Pielavedellä toimiva Rannankylän Martat toteuttaa tempauksen paikallisesti niin, että sukat saavat kaikki pielavetiset tänä vuonna synnyttävät äidit. Koko perhettä on muistettu, sillä villasukkia on tehty myös isille, pikkuvauvoille ja heidän sisaruksilleen.

Maanantaina Rannankylän Martat luovutti neuvolaan yli 60 sukkaparia, ja pienempiä sukkaeriä sinne on toimitettu jo kahteen otteeseen aikaisemmin. Puikot heiluvat edelleen ahkerasti, joten sukkia riittänee jaettavaksi vielä ensi vuonnakin.