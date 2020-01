Viljelykset kaipaavat lunta suojakseen – jään ja pakkasen pelätään aiheuttavan tuhoja pelloilla

­­­

Tämän talven sää on aiheuttanut huolta viljelijöille.

Keiteleläisen Tauno Bruunin pellot ovat nykyään nurmella.

– Jos vesi seisoo pellolla, sitten jäätää ja tulee jääpolte. Tämä on kaikkein pahinta, kun välillä lumet sulavat ja välillä tulee pakkasta. Pitäisi saada lisää lunta tai sitten pitäisi olla kokonaan sulaa, MTK Keiteleen puheenjohtajana toimiva Bruun pohtii.

Bruunin mukaan nurmesta suurimmassa vaarassa ovat viime kesänä uudistetut pellot.

– Pahimmassa tapauksessa pellon joutuu kyntämään kokonaan ja uudistamaan.

Viljanviljelyyn ja koneurakointiin Keiteleen Jauhialan kylässä keskittynyt Heikki Nuutinen toivoo, että ”talvi alkaisi alusta”.

– Vuoden vaihtelut eivät ole kovin otollisia maanviljelylle nykyään. Märkää on aina väärään aikaan. Jatkuva sääennusteen tuijotus nykyään vähän stressaa, Nuutinen tiivistää.

Hän on niitä harvoja, jotka kylvivät Pohjois-Savossa ruista syksyllä. Nuutinen on siemenviljelijä, ja ruiskin on menossa siemeneksi.

– Jatkuvasti jalostetaan uusia siemeniä ja kokeillaan, miten ne pärjäävät täällä. Sitä kautta kehitys tulee.

Marjanviljelijöillä on samankaltaisia huolia leudosta talvesta.

– Ei tämä talvi ole oikein kunnolla alkanutkaan. Tiedetään jo nyt, ettei tämä ole paras mahdollinen tilanne mansikalle varsinkaan, pielavetinen Maini Saksman Marjatila R & T Saksmanilta arvioi.