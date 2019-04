Virpomaan sunnuntaina omissa vaatteissa – ei noitana

Moni laittaa lapsensa virpomaan ensi sunnuntaina, kun palmusunnuntai koittaa. Ortodoksisen kirkon mielestä virpominen pitäisi tehdä omissa vaatteissa, eikä esimerkiksi noidaksi pukeutuneena.

Noidat ja niiden karkottaminen pääsiäiskokoilla kuuluvat lännestä tulleisiin perinteisiin, ja kulttuuritörmäys idän perinteisiin on johtanut siihen, että lapsia laitetaan virpomaan noidaksi pukeutuneena.

– Moni laittaa verhot kiinni, jos näkee noidan oven takana, Kuopion ortodoksisen seurakunnan pastori, isä Harri Peiponen varoitti keskiviikkona Pielaveden Säviän koulun oppilaita.

Peiponen harmitteli oppitunnin jälkeen sitä, että valtakunnan tv-uutisissa noitien virpominen menee poikkeuksetta läpi palmusunnuntai-iltana.

– Vanhemmathan varmaan suunnilleen päättävät, miten lapset pukeutuvat. Jos vanhemmat eivät tunne perinnettä, ajatellaan, että samahan niiden noitien on mennä sinne virpomaan. Meidän tehtävämme on pyrkiä kertomaan, mikä se oikea tapa on. Ajatus on se, että noita ei voi hyvää tuoda. Pidettäisiin erillään nämä kaksi perinnettä, Peiponen toivoi.