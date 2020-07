Yöllinen rällääminen puhututtaa

Yöllinen mopo- ja autoralli piinaa asukkaita Keiteleellä. Nukkuminen on hankalaa, kun ralli jatkuu usein aamuyökolmeen saakka. Tukikohdaksi on otettu parkkipaikat S-Marketin vieressä.

– Siinä poltetaan kumia ja roskataan, sanoo keiteleläinen Ilpo Närhi.

Närhi kertoo ottaneensa häirinnän puheeksi mopoilijoiden kanssa, mutta vastauksena on herkästi naurua, uhkailua ja keskisormen näyttöä.

Jos poliisiauto ilmaantuu kylälle, sana kiirii nopeasti rällääjien kesken ja he häviävät katukuvasta, Närhi kertoo ja toivoo, että poliisi kävisi katsomassa tilannetta yöaikaan siviiliautolla, tunnistamattomana.

Yöllinen rällääminen on vuosittain valitettavasti kesto-ongelma, kun säät lämpenevät, ja sitä on lähes joka taajamassa, toteaa ylikomisario Pekka Koistinen Itä-Suomen poliisilaitokselta.

– Olemme keränneet vihjetietoja ja aika paljon soittaneet asiasta alaikäisten vanhemmille. Heillä on vastuu. Vanhempien suhtautuminen vaihtelee.

– Paljolti kyse on ajelijoiden ajattelemattomuudesta, ei tahallisesta häirinnästä.

Poliisi käy seuraamassa taajamien tilannetta myös siviiliautolla, mutta koska alue on laaja, on haasteena sattua paikalle oikeaan aikaan, ja muiden tehtävien ohella.

– Pyrimme silti tasapuolisesti kohdistamaan valvontaa eri puolille aluetta. Akuutissa tilanteessa voi myös tehdä ilmoituksen hätäkeskukseen.